Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 11:35
11:34
Общество
Организаторы Футбольной деревни на Конюшенной площади закупили еще 100 тысяч масок
11:33
Происшествия
Американская актриса Лиза Бейнс умерла после ДТП
11:33
Общество
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
11:31
Экономика
«Транснефть» остановит прокачку по «Дружбе» на два дня
11:31
Общество
Скандальный частный детский сад повторно закрыли в Краснодаре
11:28
Армия
Экс-президент Армении призвал обеспечить миротворцев РФ в Карабахе бессрочным мандатом
11:28
Технологии
Названа стоимость нового дрона DJI Mini SE
11:26
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 15 июня, праздники, факты, люди
11:24
Общество
Испытания препарата AstraZeneca для лечения COVID-19 не показали его эффективности
11:23
Происшествия
Россиянка получила огнестрельное ранение в Абхазии
Все новости

Coca-Cola и Danone проспонсируют программу раздельного сбора мусора в РФ

  /   Обновлено: 15 июня 2021 11:23
Экономика
Coca-Cola и Danone проспонсируют программу раздельного сбора мусора в РФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 15 июня. Известные компании выступили с предложением закупить за свой счет 2,5 тыс. специализированных контейнеров для одного из регионов России.

Иностранные производители продуктов, входящие в ассоциацию «РусПро», намерены выступить спонсорами эксперимента по созданию масштабной инфраструктуры для более экологичного сбора мусора. Об этом рассказывает материал РБК.

Проект предполагает закупку баков, оборудованных антивандальными крышками и датчиками удаленного контроля наполняемости. Соответствующие расходы оценивают в 70 миллионов рублей. Другая часть средств пойдет на администрирование системы и обучение местных жителей правильному разделению мусора.

В Росприроднадзоре заявили, что поддержат программу, если компании возьмут на себя обслуживание пунктов сбора. Если это будет реализовано, переработка мусора будет существенно упрощена. Масштабные планы по вторичной переработке отходов огласили власти Дагестана.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Coca-Cola и Danone проспонсируют программу раздельного сбора мусора в РФ
экология coca-cola danone переработка мусора руспро
Комментировать
Эксклюзив
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
Юрист рассказал, на что россиянам обращать внимание перед лечением в клинике
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 121339 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 72802 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 50378 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47891 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43831 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru