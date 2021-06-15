Coca-Cola и Danone проспонсируют программу раздельного сбора мусора в РФ

Москва, 15 июня. Известные компании выступили с предложением закупить за свой счет 2,5 тыс. специализированных контейнеров для одного из регионов России.

Иностранные производители продуктов, входящие в ассоциацию «РусПро», намерены выступить спонсорами эксперимента по созданию масштабной инфраструктуры для более экологичного сбора мусора. Об этом рассказывает материал РБК.

Проект предполагает закупку баков, оборудованных антивандальными крышками и датчиками удаленного контроля наполняемости. Соответствующие расходы оценивают в 70 миллионов рублей. Другая часть средств пойдет на администрирование системы и обучение местных жителей правильному разделению мусора.

В Росприроднадзоре заявили, что поддержат программу, если компании возьмут на себя обслуживание пунктов сбора. Если это будет реализовано, переработка мусора будет существенно упрощена. Масштабные планы по вторичной переработке отходов огласили власти Дагестана.