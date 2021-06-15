Евро-2020: расписание трансляций, результаты сборной России, где смотреть

Продолжается долгожданный чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020, который из-за пандемии коронавируса задержался на год.

Во вторник, 15 июня, состоятся два матча группового турнира чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).

В группе F сыграют Венгрия и Португалия. Матч состоится в Будапеште на «Пушкаш Арене». Начало трансляции на Матч ТВ в 18.30.

Также в среду любителей футбола ждет, возможно, центральный матч группового этапа Евро-2020: Франция — Германия. Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Футбол Арена». Матч покажет Первый канал, начало трансляции в 21:45.

Напомним, чемпионат Европы по футболу Евро-2020 стартовал 11 июня. Игры группового турнира, в котором участвуют 24 команды, проходят в 11 европейских городах. Это Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.

«Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге принимает две игры с участием сборной России (против Бельгии 12 июня, увы, закончился для россиян крупным поражением (0:3), и против Финляндии 16 июня), а также еще четыре матча группового турнира и один четвертьфинал (см. инфографику ФАН).

В России матчи Евро-2020 ежедневно транслируют три телеканала: Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ».

Главные матчи в прямом эфире показывает Первый канал, в том числе две игры нашей сборной — против Финляндии (16 июня) и против Дании (21 июня).

Федеральное агентство новостей /

Расписание трансляций

15 июня, вторник

Группа F: Венгрия — Португалия («Матч ТВ», 19:00).

Группа F: Франция — Германия (Первый канал, 22:00).

16 июня, среда

Группа В: Финляндия — Россия (Первый канал, 16:00).

Группа А: Турция — Уэльс («Матч ТВ», 19:00).

Группа А: Италия — Швейцария («Россия-1», 22:00).

17 июня, четверг

Группа С: Украина — Македония («Матч ТВ», 16:00).

Группа В: Дания — Бельгия («Россия-1», 19:00).

Группа С: Нидерланды — Австрия («Матч ТВ», 22:00).

18 июня, пятница

Группа Е: Швеция — Словакия («Матч ТВ», 16:00).

Группа D: Хорватия — Чехия («Россия-1», 19:00).

Группа D: Англия — Шотландия (Первый канал, 22:00).

19 июня, суббота

Группа F: Венгрия — Франция («Россия-1», 16:00).

Группа F: Португалия — Германия (Первый канал, 19:00).

Группа Е: Испания — Польша (Первый канал, 22:00).

20 июня, воскресенье

Группа А: Италия — Уэльс («Россия-1», 19:00).

Группа А: Швейцария — Турция («Матч ТВ», 19:00).

21 июня, понедельник

Группа В: Россия — Дания (Первый канал, 22:00).

Группа В: Финляндия — Бельгия («Матч ТВ», 22:00).

22 июня, вторник

Группа D: Чехия — Англия (Первый канал, 22:00).

23 июня, среда

Группа Е: Словакия — Испания («Матч ТВ», 19:00).

Группа F: Германия — Венгрия («Матч ТВ», 22:00).

Федеральное агентство новостей /

Отметим, российской сборной после неудачи на старте для сохранения шансов на выход в плей-офф нужно обязательно побеждать и Финляндию, и Данию. На сегодня в нашей группе по три очка у Бельгии и Финляндии, которая сенсационно обыграла датчан, по ходу игры лишившихся своего ведущего игрока Кристиана Эриксена. Напомним, Эриксен потерял сознание во время матча и сейчас находится в больнице.