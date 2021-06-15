Использование графена может увеличить объем жестких дисков в десять раз

Лондон, 15 июня. Графен позволяет не только увеличить объем накопителей, но и повышает их износостойкость и устойчивость к образованию коррозии.

Специалисты Кембриджского центра графена (Великобритания) выяснили, что использование этого материала при создании жестких дисков, также называемых HDD, может значительно увеличить объем накопителя. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

По словам ученых, графен позволяет повысить плотность записи. Предлагается заменить материалы, применяющиеся при конструировании промежутков между головкой и пластин HDD. В настоящее время чаще всего используются покрытия на углеродной основе. Графен снизит трение и обеспечит защиту диска от коррозии и износа в 2,5 раза.

Как сообщалось ранее, российские ученые разработали способ выращивания графена при комнатной температуре. Для этого используется раствор с содержанием сахара и серной кислоты.