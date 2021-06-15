Американские ученые нашли причину развития ожирения

Вашингтон, 15 июня. Семафорины влияют на развитие цепей в гипоталамусе, которые в конечном итоге стимулируют активное потребление калорий.

Специалисты заявили, что на набор веса воздействуют белковые молекулы семафорины. Исследователи провели научную работу, в ходе которой пытались блокировать их сигналы у лабораторных грызунов. В результате у мышей начиналось ожирение.

Результаты этой работы дополнили ранее сделанные выводы американских исследователей Кембриджского университета Саада Фаруки. Специалисты изучили данные людей, страдающих ожирением. Они отмечали, что у пациентов часто наблюдались мутации в генах, которые ответственны за транспортировку семафорина.

Ранее ученые из США и Канады назвали способствующие сжиганию жира специи. Специалисты советуют добавить в рацион две полезные специи — имбирь и перец чили.