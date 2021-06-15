Потерявший сознание во время матча Евро Эриксен вышел на связь с фанатами

Копенгаген, 15 июня. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен вышел на связь с болельщиками после сердечного приступа. Игроку стало плохо во время матча отборочного этапа Евро-2020.

Полузащитник поблагодарил фанатов за поддержку и рассказал о своем состоянии после потери сознания на поле. Футболисту предстоит пройти еще несколько обследований в больнице.

«Большое спасибо за ваши замечательные сообщения со всего мира, это очень много значит для меня и моей семьи. <…> Я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании, желаю им играть за всю страну», — написал Эриксен на своей странице в Instagram.

Во время матча сборных Дании и Финляндии, который прошел в субботу, Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Как оказалось, у датчанина случился сердечный приступ.

Встреча была приостановлена и возобновилась только в 21:30 по московскому времени. По итогам матча Финляндия выиграла у Дании с минимальным счетом — 1:0.