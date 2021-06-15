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Российский кардиолог перечислил три признака приближающегося инсульта

Общество
Российский кардиолог перечислил три признака приближающегося инсульта
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Москва, 15 июня. Инсульт занимает первое место по смертности среди других заболеваний нервной системы, предупредила кардиолог, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова.

Симптомы инсульта достаточно разнообразны. В первую очередь внимание нужно уделить внезапной слабости в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела, объяснила специалист в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Человека также должны насторожить нарушения сознания и проблемы с речью или с пониманием речи. Кроме того, возможно острое нарушение зрения и ориентации в пространстве.

Ранее известный российский врач Александр Мясников рассказал, какие люди сильнее предрасположены к инсульту. По словам специалиста, процесс развития болезни может начинаться еще с юности.

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инсульт симптомы кардиолог
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