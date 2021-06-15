Российский кардиолог перечислил три признака приближающегося инсульта

Москва, 15 июня. Инсульт занимает первое место по смертности среди других заболеваний нервной системы, предупредила кардиолог, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова.

Симптомы инсульта достаточно разнообразны. В первую очередь внимание нужно уделить внезапной слабости в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела, объяснила специалист в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Человека также должны насторожить нарушения сознания и проблемы с речью или с пониманием речи. Кроме того, возможно острое нарушение зрения и ориентации в пространстве.

Ранее известный российский врач Александр Мясников рассказал, какие люди сильнее предрасположены к инсульту. По словам специалиста, процесс развития болезни может начинаться еще с юности.