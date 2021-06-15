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Прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки Boeing 737 в Тюмени

Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки Boeing 737 в Тюмени
pixabay.com  /  Holgi

Тюмень, 15 июня. По факту вынужденной посадки пассажирского самолета Boeing 737 в Тюмени транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Самолет, летевший по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт отправления Рощино из-за неисправности. Командир экипажа сообщил о срабатывании датчика неисправности автопилота и радиоэлектронного оборудования.

Борт регулярного рейса №528 приземлился в штатном режиме. После замены самолета, судно вылетело из аэропорта.

В воскресенье вечером в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском отменили и задержали 49 прилетов и вылетов, сообщало РИАМО. Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров непосредственно в самой воздушной гавани.

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