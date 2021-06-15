Набиуллина сообщила о восстановлении экономики России до допандемийного уровня

Москва, 15 июня. Российская экономика полностью восстановилась до докризисных значений, сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

В пресс-релизе регулятора на прошлой неделе отмечалось, что экономика РФ может выйти на докризисный уровень уже во втором квартале текущего года.

Глава Банка России ранее раскрыла функции повышения ключевой ставки. Регулятор пошел по пути умеренно-жесткой политики, чтобы вернуть инфляцию в стране к целевому показателю в 4%. Российская экономика реабилитируется очень быстро и выйдет на уверенные темпы в течение квартала, уверена Набиуллина. Это ведет к быстрорастущему спросу относительно уровня предложения.