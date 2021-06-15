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Милонов высказался об истерике Бузовой из-за вопроса Губерниева

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Шоу-бизнес
Милонов высказался об истерике Бузовой из-за вопроса Губерниева
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июня. Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о перепалке ведущих Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Бывшая телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» устроила истерику, когда спортивный комментатор спросил, пьет ли она по утрам коньяк. Артистка заплакала, но продолжила отвечать на вопросы журналистов.

Милонов, комментируя ситуацию, заявил, что не понимает, на каком основании Бузову пригласили в студию программы «Все на матч».

«Она же ничего не понимает в футболе. Губерниев тот еще тролль. Но зачем Бузова туда пошла? Если она встречалась с футболистом, это не значит, что она разбирается в футболе», — приводит РЕН ТВ слова парламентария.

После скандала на Губерниева обрушились с критикой. Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов был возмущен поведением журналиста. Он потребовал, чтобы комментатор публично извинился перед артисткой.

Певец Дима Билан также поддержал Бузову, отметив, что она для него пример. По словам поп-исполнителя, звезда постоянно развивается, участвуя в различных проектах, пишет RT.

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милонов губерниев бузова
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