Главный внештатный инфекционист Кубани о вакцинации от коронавируса: все за и против

Главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Краснодара, главный внештатный инфекционист Кубани Сергей Зотов дал интервью ФАН, в котором рассказал о том, насколько важно ставить прививку от коронавируса и почему не стоит этого бояться, а также что думали врачи «красных зон», участвовавшие в испытании вакцин?

О показаниях и противопоказаниях к вакцинации

Инфекционист убежден, что в первую очередь прививку должны ставить те, у кого высока вероятность заражения. Это, например, те, кто общается с большим потоком людей, — врачи, учителя, работники транспортной сферы, полицейские. Вторая группа — которые тяжелее всего переносят по осложнениям и с высокой вероятностью летального исхода — пожилые люди и люди с сопутствующей патологией.

Противопоказания: нельзя ставить вакцину несовершеннолетним, беременным.

«Пока нет наработок по беременным. Нет четкого понимания, что риска для беременных вакцинация не представляет. Пока они тоже группа, которая не вакцинируется. Но в процессе все должно измениться. Ведь ставить прививку от гриппа беременным поначалу тоже нельзя было, но потом ученые дали разрешение. И прекрасно сейчас беременные прививаются от гриппа. Еще одно противопоказание — выраженная реакция на первую прививку. Если температура поднималась до 40, то вторую ставить не будут», — рассказал Зотов.

Специалист указал — никто не призывает к бездумной вакцинации. Напротив — важно, чтобы каждого пациента осмотрел врач и оценил все возможные риски. Как правило, при большом количестве заболеваний (при которых люди боятся вакцинироваться) прививаться можно, но только в том случае, если болезнь не в стадии обострения.

Кстати, если вы знаете, что точно болели коронавирусом, то защита в виде антител в вашем организме есть примерно на шесть месяцев. Но никто не говорит о том, что прививку нельзя ставить в эти полгода. Даже наоборот — если сравнивать с другими вакцинами, то если у человека есть антитела и он делает прививку, то их станет только больше.

Про быстрое создание российской вакцины

Почему все боятся вакцинации? И почему детей ведут делать прививку от дифтерии, столбняка, коклюша? Все правильно — это проверено временем. Про ковидную вакцину некоторые говорят, что она на коленке сделана. Но это не так.

Global Look Press / Ashraf Amra / Keystone Press Agency

«Никто не задавался вопросом, почему Россия ее первая сделала? У нас что, инопланетные технологии? На самом деле она не сейчас изобретена. Была «болванка». Ее сделали по принципу, как делали вакцину от Эболы. А она зарегистрирована давно. Эта болезнь бушевала в Африке. Ничего нового не произошло. Взяли за основу вакцину от Эболы. Дали аденовирусу установку, ввели белок ковида для выработки иммунитета», — добавил Сергей Зотов.

Инфекционист утверждает, что с нуля сделать ее было невозможно. Но в России была база, на основании которой отечественные ученые все сделали максимально оперативно. И по его мнению — это прорыв.

«Когда мне говорят, что сделали китайскую вакцину, ее на аденовирусе сделали, люди не знают, что «Спутник» тоже на аденовирусе сделан. Но почему-то китайской вакцине — слава, а российской мы боимся. Она не с нуля сделана, она проверена», — уверяет Сергей Зотов.

Про испытания вакцины

В сентябре 2020 года специализированная клиническая инфекционная больница Краснодара участвовала в третьей фазе испытаний. И ее врачи тогда ставили прививки.

«Когда это было не массово, проходили клинические исследования. Я тогда сам болел. Мои доктора в СИЗ приходили ко мне в палату, советовались, прививаться или нет. Люди боялись, врачи же — тоже люди. Это была третья фаза исследований. И вот как я мог советовать тогда? Я говорил, прививайтесь, как считаете нужным. Все пошли и привились. Они сказали: «Я увидел людей, которых мы хороним. Мне страшно, пойду сделаю». Ни на кого не давил. Это было в сентябре. Мы как врачи входили в клинические исследования. Каждый день отправляли в «Госуслуги» сведения о своем самочувствии», — говорит Сергей Зотов.

Главврач говорит, что эта фаза испытаний была успешной. У медиков продолжают брать анализы на антитела — они в наличии и их уровень держится. Врачи не болеют, хоть и находятся в «красной зоне», при этом все понимают, что маски и другие СИЗ полностью, на 100%, не защищают. При этом все медики живы и здоровы.

«Не надо говорить, что вакцина недоделанная. Это нормальная реакция, я понимаю людей. Но мы прошли этот страх, потому что мы раньше всех привились. Уже девять месяцев прошло. И только сейчас стали массово прививаться жители России», — отмечает Сергей Зотов.

Про побочные эффекты

Любая вакцина несет побочные эффекты. Медик этого не отрицает. Проявления бывают разными: как обычное покраснение и небольшая отечность, а также зуд в месте укола, так и повышение температуры до субфебрильных цифр (37-38 градусов). У некоторых может болеть голова, начинает морозить, но все проходит через день, иногда через два. В такой ситуации можно принять любой жаропонижающий препарат и не больше.

«У моего отца на второй день была температура 37,2. На первый день не было реакции. Считаю, что несоизмеримы страдания физические и моральные по сравнению с тем, что человек переживает в реанимации. Повторюсь: все требования и регистрацию вакцина прошла. Она допущена в массы. Сейчас миллионы в России привились. Нет ни одного серьезного побочного эффекта. А температура может быть — это естественно, мы вводим препарат, на который вырабатываются антитела», — заявил Сергей Зотов.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

По последним актуальным данным, только в Краснодарском крае первый компонент уже ввели 700 тысяч жителей. И как выясняется, нежелательных реакций, о которых необходимо в обязательном порядке сообщать в федеральные органы, не было.

«Все протекает благополучно для каждого, кто ввел вакцину. После первой вакцины на следующий день у меня в течение суток была небольшая температура и легкое недомогание. Это прежде всего объясняется особенностями организма, наличием или отсутствием сопутствующих заболеваний, возрастом. Как правило, у пожилых вакцинация протекает бессимптомно», — говорит Сергей Зотов.

Помогает ли эта прививка от новых штаммов коронавируса?

Здесь можно сказать четко, ведь на недавнем конгрессе инфекционистов специалисты из Британии, Канады, Австралии, российского Роспотребнадзора официально заявили, что были проведены генетические исследования. Стало ясно, что прививка спасает и от этих штаммов — африканского, индийского, британского.

«Все три мутации изучены и нынешняя вакцина от них работает», — уверяет Сергей Зотов.

Факты — вещь упрямая

Число заболевших в России продолжает расти. И в последние дни вновь отмечена тенденция к увеличению ежесуточного прироста инфицированных. В конце мая и первых числах июня каждый день в стране медики фиксировали от 8 ты. до 9,5 тыс. положительных тестов на коронавирус в сутки. С 9 июня наблюдается существенный рост показателей, а 13 июня он достиг отметки в 14 723 пациента, чуть снизившись на следующий день.

Ставить или нет прививку от коронавируса — выбор каждого, заставлять может только внутреннее ощущение.