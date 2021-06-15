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Первый премьер-министр Армении раскрыл роль России в карабахском конфликте

Политика
Первый премьер-министр Армении раскрыл роль России в карабахском конфликте
politexpert.net  /  Элиза Мхитарян

Ереван, 15 июня. Россия была готова и раньше прервать войну в Нагорном Карабахе, но президент Пашинян не соглашался на это. Об этом заявил первый премьер-министр Армении (1990–1991 годы) Вазген Манукян, комментируя роль Москвы в «44-х дневной» войне.

Разговор политика с корреспондентом ФАН состоялся в кулуарах четвертого заседания Лазаревского клуба, проходящего в Ереване.

Собеседник издания подчеркнул, что со стороны России несколько раз поступало предложение заканчивать войну, обращенное в сторону Армении.

«Россия была готова и раньше прервать эту войну, но Никол Пашинян не соглашался — такая информация у меня есть, но насколько она правдива, мне трудно сказать, — сообщил политический деятель. — В последний момент Россия вмешалась и приостановила агрессию Азербайджана, потому что она бы продолжилась».

По словам Манукяна, население Армении приветствовало этот шаг, хотя и было против капитуляционного документа, который, тем не менее, диктовался событиями.

«После этого в обществе начали возникать определенные настроения не в пользу России, — добавил участник заседания Лазаревского клуба. — Это было не только за счет агитации внешних сил, которые присутствуют в Армении. Внутреннее положение было таково, что люди думали, что союзники должны были лучше работать, не обращая внимание на интересы самой России».

Первый премьер-министр Армении раскрыл роль РФ в нагорно-карабахском конфликте
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В заключение Вазген Манукян предположил, как будут развиваться российско-армянские отношения в будущем, после парламентских выборов, которые состоятся 20 июня. Он полагает, что партия Пашиняна не сможет получить большинство голосов.

«Я думаю, что после смены власти наши взаимоотношения войдут в новое русло, более прагматичное и более доверительное», — заявил Манукян.

Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» был создан в 2018 году по инициативе депутата Государственной думы РФ, директора Института стран СНГ Константина Затулина и ряда известных политиков и предпринимателей, общественных деятелей, ученых, журналистов и мастеров культуры России и Армении. Целью клуба является упрочение взаимного доверия и союзнического взаимодействия народов России и Армении путем неформального и свободного обмена мнениями между представителями гражданских обществ наших стран по самым значимым темам актуальной повестки.

С конца 2018 года Лазаревский клуб провел в Москве и Ереване три крупные тематические сессии, обсудив вопросы обороны и безопасности в Кавказском регионе, экономики, предпринимательства и привлечения инвестиций, а также взаимодействия СМИ России и Армении в формировании союзнических отношений и положительного образа двух стран. Клуб также занимается благотворительной, просветительской и издательской деятельностью.

Ранее председатель исследовательско-аналитической организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян заявил о возможности создания Союзного государства России и Армении. Он сообщил об этом корреспонденту ФАН в ходе четвертого заседания Лазаревского клуба.

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Все новости / Политика / Первый премьер-министр Армении раскрыл роль России в карабахском конфликте
армения нагорный карабах война лазаревский клуб Вазген Манукян
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