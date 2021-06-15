Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Екатеринбург, 15 июня. Девятилетняя девочка, получившая пулевое ранение при стрельбе на улице Бородина в конце мая, находится в состоянии средней степени тяжести, передает региональный минздрав.

Ранее состояние пострадавшего ребенка оценивалось как стабильно тяжелое. После госпитализации школьница была на искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней девочка пришла в сознание, ее отключили от ИВЛ.

Бывший сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по прохожим. Ранения получили ребенок и сотрудник Росгвардии. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.