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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 15 июня. Девятилетняя девочка, получившая пулевое ранение при стрельбе на улице Бородина в конце мая, находится в состоянии средней степени тяжести, передает региональный минздрав.

Ранее состояние пострадавшего ребенка оценивалось как стабильно тяжелое. После госпитализации школьница была на искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней девочка пришла в сознание, ее отключили от ИВЛ.

Бывший сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по прохожим. Ранения получили ребенок и сотрудник Росгвардии. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

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екатеринбург ребенок стрельба врачи
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