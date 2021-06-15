Главы Турции и Азербайджана подпишут соглашение о восстановлении Карабаха

Анкара, 15 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджана Ильхам Алиев подпишут соглашение, которое предполагает восстановление Карабаха, сообщает турецкое телевидение.

Отмечается, что соглашение будет подписано в городе Шуша в Карабахе, куда нанесут визит политики, передает РИА Новости. Эрдоган прибыл в Азербайджан в ходе рабочей поездки. На отеле, в котором он остановился вместе со своей супругой, вывесили турецкие флаги.

Ранее сообщалось, что официальная встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Ильхамом Алиевым состоится в Шуше. При этом совещание пройдет в формате один на один. По итогам диалога будет проведена пресс-конференция.