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Главы Турции и Азербайджана подпишут соглашение о восстановлении Карабаха

Армия
Главы Турции и Азербайджана подпишут соглашение о восстановлении Карабаха
wikipedia.org  /  Official website of President of Azerbaijan / CC BY 4.0

Анкара, 15 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Азербайджана Ильхам Алиев подпишут соглашение, которое предполагает восстановление Карабаха, сообщает турецкое телевидение.

Отмечается, что соглашение будет подписано в городе Шуша в Карабахе, куда нанесут визит политики, передает РИА Новости. Эрдоган прибыл в Азербайджан в ходе рабочей поездки. На отеле, в котором он остановился вместе со своей супругой, вывесили турецкие флаги.

Ранее сообщалось, что официальная встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Ильхамом Алиевым состоится в Шуше. При этом совещание пройдет в формате один на один. По итогам диалога будет проведена пресс-конференция.

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турция эрдоган азербайджан алиев
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