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Почти 40 велосипедистов погибли с начала текущего года в России

  /   Обновлено: 15 июня 2021 11:34
Происшествия
Почти 40 велосипедистов погибли с начала текущего года в России
pexels.com  /  Valeria Boltneva

Москва, 15 июня. В России с начала года погибли более 40 велосипедистов, из них четверо — несовершеннолетние.

Всего с начала 2021 года на территории России произошло около 500 ДТП с участием велосипедистов, 472 человека в них пострадали и еще 37 погибли. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием велосипедистов почти не изменилось, а число погибших уменьшилось на 7%. Число детей-велосипедистов, попавших в ДТП, по сравнению с прошлым годом возросло с 75 до 127, сообщили в Госавтоинспекции РФ.

Ранее в ГИБДД заявили о росте числа ДТП с участием велосипедистов в Петербурге. В ГИБДД по Ленобласти провели масштабную работу с несовершеннолетними по проверке знаний ПДД.

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дтп госавтоинспекция велосипедисты
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