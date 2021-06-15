Почти 40 велосипедистов погибли с начала текущего года в России

Москва, 15 июня. В России с начала года погибли более 40 велосипедистов, из них четверо — несовершеннолетние.

Всего с начала 2021 года на территории России произошло около 500 ДТП с участием велосипедистов, 472 человека в них пострадали и еще 37 погибли. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием велосипедистов почти не изменилось, а число погибших уменьшилось на 7%. Число детей-велосипедистов, попавших в ДТП, по сравнению с прошлым годом возросло с 75 до 127, сообщили в Госавтоинспекции РФ.

Ранее в ГИБДД заявили о росте числа ДТП с участием велосипедистов в Петербурге. В ГИБДД по Ленобласти провели масштабную работу с несовершеннолетними по проверке знаний ПДД.