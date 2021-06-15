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Берлин не исключает новых американских санкций против «СП-2»

Политика
Берлин не исключает новых американских санкций против «СП-2»

Вашингтон, 15 июня. МИД Германии допустил возможность введения новых рестрикций от Соединенных Штатов против проекта «Северный поток — 2» .

Глава ведомства Хайко Маас не исключил варианта ввода новых санкций, передает Bloomberg. По мнению дипломата, в США республиканцы и демократы недовольны отказом американской администрации от ограничительных мер.

«Я бы не сказал, что (новых санкций. — Прим. ФАН) больше не последует», — сказал Маас.

Ранее в Германии прокомментировали предложение Киева «обменять» запуск «СП-2» на Крым. Немецкий депутат Вальдемар Гердт назвал чушью подобную инициативу.

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сша германия Северный поток — 2
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