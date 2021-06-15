СК будет ходатайствовать об аресте директора сгоревшей АЗС в Новосибирске

Новосибирск, 15 июня. Следственный комитет будет добиваться ареста директора газовой автозаправочной станции, где в результате крупного пожара пострадали несколько десятков человек.

Мужчину ранее задержали по делу о возгорании в Новосибирске. По версии следствия, 57-летний местный житель не принял необходимых мер безопасности при организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Пожар недалеко от Гусинобродского шоссе начался после мощного взрыва. Площадь возгорания, по последним оценкам, составила 1,2 тыс. «квадратов». В результате ЧП различные травмы получили 35 человек.