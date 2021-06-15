Рогозин озвучил ключевые задачи мировой космонавтики

Санкт-Петербург, 15 июня. Основная задача мировой космонавтики кроется в реагировании на космические угрозы, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Опасность представляют астероиды и другие объекты, заявил он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021. Развитие планетарной защиты является одним из наиболее приоритетных направлений, передает его слова РИА Новости. Ни одна страна не может самостоятельно создать защиту такого уровня, выразил уверенность глава госкорпорации.

Второй важной задачей является поиск внеземной жизни. Подобный вопрос интересует человечество с момента его образования, подчеркнул Рогозин во время выступления.

На петербургской конференции GLEX-2021 будут находиться представители из 59 государств. Длительность мероприятия составит пять дней, за которые будет заслушано свыше 500 докладов.