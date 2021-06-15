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Шугалей потребовал от Генпрокуратуры и РКН признать «Медиазону» иноагентом

  /   Обновлено: 15 июня 2021 10:59
Политика
Шугалей потребовал от Генпрокуратуры и РКН признать «Медиазону» иноагентом
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 15 июня. Необходимо дать адекватный ответ, если твою страну хотят выставить «наивысшим злом» на мировой арене, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Именно поэтому ФЗНЦ потребовал от Генпрокуратуры и Роскомнадзора признать интернет-издание «Медиазона» иностранным агентом, отметил социолог. Также организация обратилась в комиссию Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, добавил он.

«Я считаю, что побеждать врага надо его же оружием. И если твою страну поливают грязью, выставляют ее «наивысшим злом» на мировой арене — нужно дать адекватный ответ», — написал Шугалей в Telegram.

По его словам, основанием для обращения стал целый список действий и публикаций, свидетельствующих, что владелец «Медиазоны» Петр Верзилов нарушает закон и искажает факты о России.

Глава ФЗНЦ обратился к «Медиазоне» и подобным интернет-СМИ, подчеркнув, что россияне сами разберутся, как им жить и воспитывать своих детей.

«Если вы считаете, что с помощью иностранных вливаний сможете втаптывать репутацию России в грязь, перевирать факты, навязывать нашей молодежи неприемлемые западные и европейские ценности, подбивать наших детей на незаконные действия… вот вам мой ответ. Мы здесь сами разберемся как нам жить, как воспитывать своих детей и каким путем идти», — отметил Шугалей.

«Медиазона» на своих ресурсах размещала материалы иноагентов, сопровождала судебные процессы над экс-военнослужащей украинского карательного батальона «Айдар» Надеждой Савченко и представителями «Сети» (организация, признанная террористической, запрещена в РФ).

Деятельность издания проплачена западными спонсорами, в разное время его финансировали Фонд поддержки СМИ «Среда», американская организация «NORTH BEE», а также болгарские фонды «AGORA SOFIA FOUNDATIONBUL VASIL LEVSKI» и «LAW SOFIA FOUNDATIONBUL».

Генеральная прокуратура России признала недостоверной информацию в опубликованной «Медиазоной» статье «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН — исследование «Зоны права». Ведомство вынесло требование об ограничении доступа к соответствующим материалам.

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медиазона ФЗНЦ шугалей
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