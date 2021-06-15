Рогозин назвал космос «высшей политикой»

Москва, 15 июня. Космос является «высшей политикой» во взаимоотношениях между странами, полагает глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Бытует мнение, что космос свободен от политики, однако это является большой ложью, отметил Рогозин. При этом космическая деятельность является примером высшей этики отношений между народами, заявил глава Роскосмоса по время Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Ранее сообщалось, что Рогозин озвучил условие возможного сотрудничества с NASA. Роскосмос может рассмотреть партнерство с американской компанией только в случае отмены санкций Вашингтона против российских предприятий.