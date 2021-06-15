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В Казани вооруженный таксист обстрелял пассажиров из пистолета и скрылся

Происшествия
В Казани вооруженный таксист обстрелял пассажиров из пистолета и скрылся
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Казань, 15 июня. Применением оружия закончилась ссора двух пассажиров с водителем автомобиля местного такси. В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в 11:20 на улице Академика Сахарова, 27. Всего в нескольких метрах от места происшествия находится детский сад. В пресс-службе УМВД России по городу Казани агентству сообщили, что стрельбе предшествовала драка между пассажирами и водителем. В один из моментов уступающей в схватке таксист достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону обидчиков, после чего скрылся на автомобиле.

Позже полиции удалось задержать двоих участников потасовки. Было установлено, что пистолет нападавшего являлся пневматическим. В настоящее время таксиста разыскивают правоохранители.

Ранее ФАН сообщал об аналогичном случае, произошедшем на окраине Казани в конце мая текущего года. Тогда подросток обстрелял машину такси из пневматического оружия из-за нежелания оплачивать проезд.

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россия стрельба казань пистолет республика татарстан
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