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СК подтвердил задержание директора сгоревшей в Новосибирске заправки

Происшествия
СК подтвердил задержание директора сгоревшей в Новосибирске заправки
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 15 июня. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте 57-летнего руководителя газовой АЗС. По их данным, задержанный не принял мер по обеспечению правил безопасности.

После пожара возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Установлено, что на газовой АЗС произошло возгорание газовой смеси. В результате баллоны и емкости с топливом начали взрываться. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

На смене в момент ЧП находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. На станцию в рабочее время прибыл 48-летний водитель, чтобы разгрузить газ. Во время производства сливно-наливных работ произошло воспламенение газовой смеси. Сотрудники АЗС и водитель цистерны начали эвакуацию граждан. Далее загорелось все топливо, находящееся на АЗС.

В результате пострадали работники, граждане, осуществляющие трудовую деятельность в организациях, расположенных в непосредственной близости от места событий, а также те, кто наблюдал за произошедшим на незначительном расстоянии. Всем пострадавшим оперативно оказали медпомощь. Часть из них находится в больнице. Расследование продолжается.

Пожар начался после мощного взрыва, к которому привело нарушение правил эксплуатации. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек.

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арест задержание директор
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