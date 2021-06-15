В Китае опровергли сведения об утечке коронавируса из лаборатории

Ухань, 15 июня. Сообщение о возможной утечке коронавируса из лаборатории опровергла одна из ведущих специалистов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли.

Невозможно предоставить доказательств чего-либо, когда их нет. Такое заявление сделала вирусолог, комментируя предположение, что утечка коронавируса произошла из уханьской лаборатории.

«Я не знаю, как мир пришел к этому, постоянно выливая грязь на невинных ученых», — подчеркнула специалист.

До этого бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что пандемия произошла из-за утечки коронавируса из Института вирусологии в Ухане. Он считает, что китайские ученые занимались военными и гражданскими разработками.