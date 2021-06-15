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Бизнесмен Пригожин направил гуманитарную помощь в центральноафриканский город Бимбо

  /   Обновлено: 15 июня 2021 11:11
ЦАР
Бизнесмен Пригожин направил гуманитарную помощь в центральноафриканский город Бимбо
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 15 июня. Жители центральноафриканского города Бимбо получили гуманитарную помощь от российского бизнесмена Евгения Пригожина.

В этот раз малообеспеченным гражданам ЦАР раздали две тонны продовольственных наборов, в которые входят продукты питания и предметы первой необходимости. Это не первая благотворительная акция, которую организовал предприниматель из России.

Бизнесмен Пригожин направил гуманитарную помощь в центральноафриканский город Бимбо
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Ранее сообщалось, что Пригожин поручил направить гуманитарную помощь в столицу Центральноафриканской Республики Банги. Тогда более 2000 человек получили пайки.

Российский бизнесмен также подарил свыше миллиона продуктовых наборов жителям Судана. Граждане и высокопоставленные чиновники арабской страны поблагодарили его и заявили, что подобные мероприятия вселяют надежду на то, что суданцы не останутся в беде без помощи.

Бизнесмен Пригожин направил гуманитарную помощь в центральноафриканский город Бимбо
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

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африка цар
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