Бизнесмен Пригожин направил гуманитарную помощь в центральноафриканский город Бимбо

Банги, 15 июня. Жители центральноафриканского города Бимбо получили гуманитарную помощь от российского бизнесмена Евгения Пригожина.

В этот раз малообеспеченным гражданам ЦАР раздали две тонны продовольственных наборов, в которые входят продукты питания и предметы первой необходимости. Это не первая благотворительная акция, которую организовал предприниматель из России.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее сообщалось, что Пригожин поручил направить гуманитарную помощь в столицу Центральноафриканской Республики Банги. Тогда более 2000 человек получили пайки.

Российский бизнесмен также подарил свыше миллиона продуктовых наборов жителям Судана. Граждане и высокопоставленные чиновники арабской страны поблагодарили его и заявили, что подобные мероприятия вселяют надежду на то, что суданцы не останутся в беде без помощи.