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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Иосиф Пригожин

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«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Иосиф Пригожин

Гостем очередного выпуска проекта Федерального агентства новостей «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Иосиф Пригожин. Продюсер певицы Валерии обсудил с известным блогером и журналистом все топовые темы в СМИ и ответил на его самые острые вопросы.

Мы с Иосифом Пригожиным уже давно намечали нашу встречу тет-а-тет, но все время мешали привходящие обстоятельства, и наши графики не совпадали. Нам удавалось пересекаться в различных телешоу и кратко на ногах обсуждать текущую повестку. Безусловно, пандемия разделила нас надолго, но благодаря мессенджерам нам удавалось поддерживать контакт. Когда стартовал мой проект «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном на площадке ФАН, я понял, что хочу пригласить Иосифа в эфир и обсудить с ним самые острые вопросы на предмет текущей повестки в шоу-бизнесе и на другие темы пообщаться тоже.

История с дебютом Ольги Бузовой во МХАТе имени Горького уже наделала немало шума и безусловно вызвала критику со стороны корифеев репертуарного театра. Иосиф Пригожин объяснил, как такое стало возможным, и руководству МХАТа досталось от него больше всех.

Конечно, Иосиф не мог не коснуться темы конфликта Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной. На минувшей неделе после премии Муз-ТВ все разговоры в шоу-бизнесе были только об этом, особенно после пикировки Киркорова и Крапивиной в своих Инстаграмах. Кстати, у Светланы Лободы уже новый продюсер.

Расспросил я Иосифа Пригожина и о поездке Манижи на Евровидение. Почему именно она, почему именно эта песня. Продюсер откровенно рассказал о событиях 2009 года. Тогда в Москве проводилось Евровидение и певице Валерии поступило предложение подготовить песню для того, чтобы представить Россию на этом домашнем конкурсе. Однако в итоге этот проект не был реализован. Пригожин винит лично Константина Эрнста в этом.

Я в свою очередь предложил Пригожину в ответ на Dream Team Киркорова подготовить свой ответ и поехать Валерии на Евровидение с песней, музыку к которой написал бы композитор Максим Фадеев, а слова официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тем более, что успешный опыт подобного сотрудничества у них уже был. На мой взгляд, эта Dream Team имела бы на европейском музыкальном конкурсе не меньшие шансы на успех, если не большие.

Когда мы дошли до темы современных блогеров, которые, по словам продюсера, занимаются тем, что кривляются, мы не смогли оставить в стороне историю с блогером Хованским и исполненной им песней, которая тянет на оправдание терроризма. Похоже, что крупным штрафом уже не обойдется. Хованского арестовали на два месяца. Пригожин считает, что за данные деяния должна наступать самая суровая уголовная ответственность.

Иосиф Пригожин в рамках интервью обратился к властям России с просьбой оказать помощь в борьбе с беспределом. Причем сам продюсер не планирует отсиживаться и готов возглавить самый ответственный участок по борьбе с беспределом, по крайней мере в отрасли и в среде, в которой он представлен. Пригожин в рамках этой темы порассуждал на предмет того, а что было бы с современными блогерами, если отключить на пару месяцев социальные сети и Интернет в целом. Чем бы они все это время занимались.

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Все новости / Видео / «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Иосиф Пригожин
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