В Лазаревском клубе обсудили будущее российско-армянских отношений

Будущее российско-армянских отношений после «44-дневной войны» и июньских парламентских выборов обсудили в Ереване представители Лазаревского клуба. Темой четвертого заседания этой экспертной структуры стала «Общественно-политическая ситуация в Армении и Арцахе после войны 2020 года и будущее Армении», передает корреспондент ФАН.

Очередное заседание Лазаревского клуба состоялось после длительного перерыва — предыдущая встреча проходила в декабре 2019 года. Собраться участникам ранее не позволяли печальные события сентября-ноября 2020 года, а также пандемия COVID-19. К слову, коронавирусные реалии повлияли и на ход нынешней встречи — глава клуба, депутат Госдумы РФ Константин Затулин не смог посетить мероприятие.

Заседание открыл профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Андраник Мигранян. Он подчеркнул, что с момента предыдущей встречи Лазаревского клуба для Армении прошла целая историческая эпоха, так как страна пережила большие потрясения.

«Новую историю армянского государства и армянского народа исследователи будут разделять на «до» и «после» «44-дневной войны», потому что народ, общество и государство оказались в абсолютно другом качественном состоянии после этого конфликта, унизительного поражения и чудовищных потерь», — отметил известный политолог.

Мигранян с сожалением добавил, что раньше не мог представить Армению как несостоявшееся государство, failed state, так как страна, по его словам, всегда время была островком стабильности, предсказуемости и успешности.

«Сегодня мы не имеем политической субъектности государства и народа, — заявил профессор МГИМО. — Это трагедия, потому что никто не знает, с кем говорить, что говорить и как говорить. И нет субъекта, который сформулировал бы позицию армянского народа и армянского государства».

Федеральное агентство новостей /

В заключение Мигранян выразил надежду, что после парламентских выборов 20 июня в Армении будет сформирована новая легитимная власть, пользующаяся поддержкой у народа.

«Эта власть, конечно, добьется того, чтобы у самих армян вернулось самоуважение, а также вернулось уважение к нашему народу и государству во внешнем мире. Потому что так страна и народ не могут существовать долгое время — это катастрофа», — подчеркнул Мигранян.

Важно отметить, что предстоящие выборы в Армении были лейтмотивом всего заседания. Большинство выступающих признали действующего президента страны главным виновником поражения в Арцахе и выразили надежду, что после 20 июня к власти придут уже другие политические силы.

Много говорилось и о российско-армянском стратегическом союзе. Эксперты сошлись во мнении, что для укрепления сотрудничества между двумя странами необходимо создание институциональной основы. Так, председатель исследовательско-аналитической организации «Интеграция и развитие» и координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян в своем выступлении рассмотрел возможность создания российско-армянского Союзного государства и присоединения Армении к уже существующему формату Россия—Белоруссия.

О сотрудничестве Москвы и Еревана как геополитическом факторе говорил армянский государственный деятель Хосров Арутюнян. По его словам, вторая карабахская война показала, что единственное государство, которое искренне заинтересованно в мире и стабильности в регионе, — это Россия.

«Мир и спокойствие на Кавказе отвечают интересам безопасности как России, так и стран региона за исключением тандема Турция—Азербайджан, — заключил Арутюнян. — Вторая карабахская война стала своеобразным испытанием на прочность российско-армянского партнерства. Она показала, что угрозы и их источники полностью совпадают для России и Армении в том числе на длительную перспективу».

ФБА «Экономика сегодня» /

Участник заседания подчеркнул, что следует беречь это сотрудничество от внешних политических воздействий.

Встречу Лазаревского клуба также посетили экс-президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Они выразили видение и понимание войны с точки зрения жителей Арцаха.

Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» создан в 2018 году по инициативе депутата Государственной думы России, директора Института стран СНГ Константина Затулина и ряда известных политиков и предпринимателей, общественных деятелей, ученых, журналистов и мастеров культуры России и Армении. Целью клуба является упрочение взаимного доверия и союзнического взаимодействия народов России и Армении путем неформального и свободного обмена мнениями между представителями гражданских обществ наших стран по самым значимым темам актуальной повестки.

С конца 2018 года клуб провел в Москве и Ереване три крупные тематические сессии, обсудив вопросы обороны и безопасности в Кавказском регионе, экономики, предпринимательства и привлечения инвестиций, а также взаимодействия СМИ России и Армении в формировании союзнических отношений и положительного образа двух стран. Клуб также занимается благотворительной, просветительской и издательской деятельностью.

Ранее председатель исследовательско-аналитической организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян заявил о возможности создания Союзного государства России и Армении. Он сообщил об этом корреспонденту ФАН в ходе четвертого заседания Лазаревского клуба.