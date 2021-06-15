Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской

Москва, 15 июня. Народный артист Валентин Смирнитский рассказал об увлеченности актрисой Марианной Вертинской. Звезда покорила актера в молодости.

Смирнитский и Вертинская вместе учились в театральном училище Щукина. Между ними пробежала искра, но, как уверяет актер, у них никогда не было близких и романтических отношений.

«Ей увлекались многие. Не только я. В этом смысле был не оригинален. Она была очень общительной, обаятельной девушкой, с хорошим чувством юмора. Все достоинства хорошей женщины и актрисы в ней присутствовали. Там было, чем увлечься», — сказал 77-летний артист в эфире программы «Судьба человека».

Он не особо помнит этот роман, но раскрыл несколько деталей. Артист не исключил, что пару раз с Вертинской целовался, пишет Teleprogramma.pro.

Первой супругой Валентина Смирнитского стала актриса Людмила Пашкова, но брак с ней был недолгим. В общей сложности влюбленные были вместе около трех лет, но потом разбежались. Как считает кинозвезда, причиной стали разные графики. В настоящее время артист женат на Лидии Рябцевой. Звезда фильма «Королевская регата» состоит в браке с четвертой женой с 2004 года.