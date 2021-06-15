Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 10:05
10:03
Общество
Из-за плохой погоды в Саратове отменили двухдневное отключение воды
10:03
Весь мир
Президент Турции начал официальный визит в Азербайджан
10:03
Происшествия
Безработный москвич лишился 9 млн рублей после встречи с грабителями на дороге
10:02
Общество
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
10:00
Происшествия
Взрывной волной от пожара на заправке в Новосибирске выбило около 100 окон в домах
09:58
Происшествия
Житель Ленобласти попал в реанимацию после ДТП с лосем
09:54
Шоу-бизнес
Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
09:54
Наука
Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США
09:53
Политика
Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне
09:51
Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
Все новости

Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской

Шоу-бизнес
Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 15 июня. Народный артист Валентин Смирнитский рассказал об увлеченности актрисой Марианной Вертинской. Звезда покорила актера в молодости.

Смирнитский и Вертинская вместе учились в театральном училище Щукина. Между ними пробежала искра, но, как уверяет актер, у них никогда не было близких и романтических отношений.

«Ей увлекались многие. Не только я. В этом смысле был не оригинален. Она была очень общительной, обаятельной девушкой, с хорошим чувством юмора. Все достоинства хорошей женщины и актрисы в ней присутствовали. Там было, чем увлечься», — сказал 77-летний артист в эфире программы «Судьба человека».

Он не особо помнит этот роман, но раскрыл несколько деталей. Артист не исключил, что пару раз с Вертинской целовался, пишет Teleprogramma.pro.

Первой супругой Валентина Смирнитского стала актриса Людмила Пашкова, но брак с ней был недолгим. В общей сложности влюбленные были вместе около трех лет, но потом разбежались. Как считает кинозвезда, причиной стали разные графики. В настоящее время артист женат на Лидии Рябцевой. Звезда фильма «Королевская регата» состоит в браке с четвертой женой с 2004 года.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
личная жизнь вертинская смирнитский
Комментировать
Эксклюзив
Из-за плохой погоды в Саратове отменили двухдневное отключение воды
Из-за плохой погоды в Саратове отменили двухдневное отключение воды
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 116554 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 67797 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 48755 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47133 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43294 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru