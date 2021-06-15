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Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США

Наука
Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США
pixabay.com

Вашингтон, 15 июня. Прибор, который с помощью электростимуляции снимает усталость и повышает работоспособность в течение суток, разработали ученые из исследовательской лаборатории ВВС США.

Устройство создано на базе VNS-методики, которая заключается в стимуляции шейного блуждающего нерва электрическим током. По словам специалистов, этот способ эффективнее стимуляции постоянным током. Оба метода активируют область мозга, которая отвечает за выработку норадреналина, гормона бодрости. Однако первый способ занимает примерно 30 минут, а второй — не более шести минут.

Ученые провели испытания с участием 40 человек, которые бодрствовали 34 часа. Результаты использования прибора показали, что участники оставались работоспособными через 12 и 15 часов стимуляции.

До этого ученые из университета Колумбии обнаружили необъяснимый феномен в мозге человека. Речь идет о нейронах, связанных со способностью распознавать запах газа.

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