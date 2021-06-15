Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне

Москва, 15 июня. Планы России по созданию военных баз на Кубе шокировали Пентагон. Американцы не на шутку испугались размещения российских ВС в регионе, заявил политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, Россия активизировала свою деятельность на международной арене. Некоторым западным странам напористость Москвы показалась странной, поскольку является нехарактерной для сохраняющейся на протяжении длительного периода сдержанной внешней политики государства.

Самым неожиданным и пугающим для Запада, по словам Кедми, стало решение России вернуться на Кубу. Он отметил, что в Пентагоне из-за этого начался настоящий переполох. О том, что Москва вынашивает такие планы, стало известно еще в 2019 году. Российские власти намекнули, что вблизи американских границ может появиться военная база.

Риторика на эту тему продолжилась в минувшем году, когда в Гавану с официальным визитом прибыл главком ВМФ России Николай Евменов. Кедми заявил, что страхи Пентагона вполне обоснованы, потому что военное присутствие РФ на Кубе позволит не только оказывать давление на США, но и изменит баланс сил в регионе.

Ранее генерал Николай Стаськов заявил, что размещение российских ракет на Кубе станет адекватным ответом США в случае пересечения красной линии России. Отмечается, что Гавана является давним стратегическим партнером Москвы, передает сайт 360tv.ru.