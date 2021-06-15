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Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
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Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов

Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 июня. Продовольственная инфляция может быть компенсирована специализированными выплатами для малообеспеченных семей, заявил глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Государство может поддержать бедные семьи, чтобы компенсировать выпадающий из экономики спрос. Об этом Сизов рассказал в интервью «Российской Газете». Он подчеркнул разницу между общей инфляцией и ростом продуктовых цен. Первое он предложил оставить Центральному банку России, а для второго — ввести пособия на покупку продуктов.

«На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц... Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается... И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу», — говорит специалист.

Аналитик видит возможные трудности в организации и администрировании такой программы. Самым главным условием он называет недопущение нецелевого использования средств, пишет «ФедералПресс».

С экспертом согласна специалист из ВШЭ Евгения Серова. Она также предлагает помогать малообеспеченным людям справляться с ростом цен.

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пособия рост цен социальные выплаты продуктовые цены
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