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Внук королевы Елизаветы II официально развелся

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:49
Общество
Внук королевы Елизаветы II официально развелся
youtube.com  /  Royal Families Easter 2016

Лондон, 15 июня. Внук действующей британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс официально разорвал отношения со своей женой Отэм Келли после 12 лет совместной жизни.

Слухи о разводе членов королевской семьи стали появляться еще в начале года, а официальное заявление было сделано лишь спустя пару месяцев. И лишь в начале лета все документы были оформлены, и теперь можно сказать, что брак официально расторгнут.

По словам старшего внука Елизаветы II, расставание прошло спокойно по обоюдному согласию. Супруги решили остаться в добрых приятельских отношениях, в том числе и ради двух дочерей. Особенно тяжело развод переносит 95-летняя королева Великобритании, которая достаточно сблизилась с женой внука.

«Отэм — настоящая фаворитка королевы, и я уверен, что ее величество сейчас очень расстроена. У нее и так полно неприятностей. А теперь еще и это. Возникает ощущение, что королевская семья постепенно разваливается», — сообщил анонимный источник издания The Sun.

Приближенные к паре считают, что катализатором развода стали герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри. Именно их решение о сложении полномочий повлияло на старшего внука британской королевы.

После скандального «мегзита» сыну принцессы Дианы и его супруге стали уделять много времени не только журналисты, но и разного рода специалисты. Недавно королевские эксперты по геральдике сообщили, что судьбу Маркл предсказали задолго до событий во дворце. На гербе герцогини нарисована золотая птица с тяжелой давящей короной на шее.

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Елизавета II филлипс королевская семья
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