Внук королевы Елизаветы II официально развелся

Лондон, 15 июня. Внук действующей британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс официально разорвал отношения со своей женой Отэм Келли после 12 лет совместной жизни.

Слухи о разводе членов королевской семьи стали появляться еще в начале года, а официальное заявление было сделано лишь спустя пару месяцев. И лишь в начале лета все документы были оформлены, и теперь можно сказать, что брак официально расторгнут.

По словам старшего внука Елизаветы II, расставание прошло спокойно по обоюдному согласию. Супруги решили остаться в добрых приятельских отношениях, в том числе и ради двух дочерей. Особенно тяжело развод переносит 95-летняя королева Великобритании, которая достаточно сблизилась с женой внука.

«Отэм — настоящая фаворитка королевы, и я уверен, что ее величество сейчас очень расстроена. У нее и так полно неприятностей. А теперь еще и это. Возникает ощущение, что королевская семья постепенно разваливается», — сообщил анонимный источник издания The Sun.

Приближенные к паре считают, что катализатором развода стали герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри. Именно их решение о сложении полномочий повлияло на старшего внука британской королевы.

После скандального «мегзита» сыну принцессы Дианы и его супруге стали уделять много времени не только журналисты, но и разного рода специалисты. Недавно королевские эксперты по геральдике сообщили, что судьбу Маркл предсказали задолго до событий во дворце. На гербе герцогини нарисована золотая птица с тяжелой давящей короной на шее.