Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 10:04
10:02
Общество
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
10:00
Происшествия
Взрывной волной от пожара на заправке в Новосибирске выбило около 100 окон в домах
09:58
Происшествия
Житель Ленобласти попал в реанимацию после ДТП с лосем
09:54
Шоу-бизнес
Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
09:54
Наука
Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США
09:53
Политика
Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне
09:51
Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
09:48
Общество
Внук королевы Елизаветы II официально развелся
09:47
Технологии
Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim
09:46
Политика
Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США
Все новости

Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim

Технологии
Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim
Prt Scr youtube.com  /  Xbox

Москва, 15 июня. Bethesda Game Studios анонсировала выход новой приключенческой игры Starfield. Глава студии Тодд Говард раскрыл подробности грядущего проекта.

Игрокам по сюжету Starfield предстоит играть за одного из исследователей космоса, которые ищут ответы на загадки. По словам Говарда, этот проект представляет собой немного более хардкорную ролевую игру в сравнении с тем, что студия делала раньше, передает «Ридус».

Исполнительный директор Эшли Ченг охарактеризовала игру как «симулятор Хана Соло», в котором игрокам нужно исследовать галактику на космическом корабле. Starfield обещает стать особенно крупным проектом разработчиков, так что впоследствии может даже претендовать на статус космического преемника легендарной Skyrim.

Трейлер к Starfield ранее показали в рамках презентации Microsoft. Выход игры запланирован на 11 ноября 2022 года.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim
игра bethesda starfield
Комментировать
Эксклюзив
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 116554 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 67797 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 48755 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47133 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43294 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru