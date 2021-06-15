Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim

Москва, 15 июня. Bethesda Game Studios анонсировала выход новой приключенческой игры Starfield. Глава студии Тодд Говард раскрыл подробности грядущего проекта.

Игрокам по сюжету Starfield предстоит играть за одного из исследователей космоса, которые ищут ответы на загадки. По словам Говарда, этот проект представляет собой немного более хардкорную ролевую игру в сравнении с тем, что студия делала раньше, передает «Ридус».

Исполнительный директор Эшли Ченг охарактеризовала игру как «симулятор Хана Соло», в котором игрокам нужно исследовать галактику на космическом корабле. Starfield обещает стать особенно крупным проектом разработчиков, так что впоследствии может даже претендовать на статус космического преемника легендарной Skyrim.

Трейлер к Starfield ранее показали в рамках презентации Microsoft. Выход игры запланирован на 11 ноября 2022 года.