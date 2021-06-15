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Российский вирусолог дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом

Общество
Российский вирусолог дал прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом
pixabay.com

Москва, 15 июня. Глава лаборатории особо опасных инфекций Александр Чепурнов объяснил, что в России произошло смещение волн заболеваемости.

По примеру прошлого года спад заболеваемости прогнозируется к середине июня, заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. По словам эксперта, снижение количества заболевших произойдет в течение месяца.

«Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время», — сказал Чепурнов в интервью радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что в летний период распространение вирусов обычно уменьшается. Он добавил, что приветствуются любые меры, которые стимулируют россиян к добровольной вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор поделился советами перед вакцинацией от коронавируса. Специалисты рассказали, что важнее всего привиться летом, поэтому пациенту следует подготовиться к прохождению двух этапов.

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вакцинация коронавирус чепурнов
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