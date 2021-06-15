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Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США
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Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США

Политика
Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 июня. Встреча главы России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена начнется в 13:00 по Женеве, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, сложно сказать, сколько продлятся переговоры. Особых проблем в согласовании параметров встречи не было, добавил он.

«В 13 часов по Женеве, по Москве — 14», — уточнил Ушаков.

Помимо этого помощник российского лидера рассказал, что отведенное на переговоры время есть, однако говорить о нем смысла сейчас нет.

Ранее глава Российской Федерации заявил, что не видит смысла обмениваться оскорблениями с американским коллегой при личной встрече. Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News.

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путин байден ушаков
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