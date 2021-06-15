Иммунолог Жемчугов назвал способы снижения заболеваемости COVID-19

Москва, 15 июня. Массовая вакцинация населения позволит снизить уровень заболеваемости в стране. В России такую процедуру можно пройти совершенно бесплатно.

Депутат Государственной думы РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко и врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказали, как снизить заболеваемость коронавирусом в Москве. По их словам, важным элементом является вакцинация, сообщает «Вечерняя Москва».

«Самое главное — все должны привиться! Вакцина за счет государства, платить ни за что не надо, только прививайтесь», — заявил Онищенко.

По словам Жемчугова, на транспорте необходимо обеспечить мощную вентиляцию. В таких условиях заразиться практически невозможно, так как заражающая доза снижается до минимума.

Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, считает врач Сергей Зотов. Это подтверждается мировым опытом.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие препараты опасно принимать перед вакцинацией от коронавируса. Они могут негативно сказаться на формировании иммунного ответа, передает «Ридус».

Также в ведомстве объяснили, почему важно сделать прививку от COVID-19. При заражении инфекцией понижается риск развития осложнений, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».