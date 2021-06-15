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В ЛНР похоронили военнослужащих, погибших от рук украинских диверсантов

Новороссия
В ЛНР похоронили военнослужащих, погибших от рук украинских диверсантов
pixabay.com  / 

В этот понедельник в Луганской Народной Республике был траур — хоронили бойцов Народной милиции, погибших от рук украинских диверсантов. Более 1500 человек пришли проводить их в последний путь. Торжественная церемония прощания началась во Дворце культуры прифронтового Кировска. На церемонию прощания прибыл и глава республики Леонид Пасечник. Он выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших и заверил, что власти республики сделают все возможное, чтобы военные преступники понесли заслуженное наказание.

«Сегодня мы прощаемся с нашими героями, с гражданами ЛНР, с нашими земляками, которые, конечно же, были примером исполнения гражданского долга перед Родиной. Эти ребята с честью и достоинством защищали наш мирный сон, защищали нашу мирную жизнь, охраняли рубежи нашей республики от военной агрессии Украины. Мы понимаем, что это были не простые убийцы — это были профессиональные убийцы», — заявил глава ЛНР.

Пятеро военнослужащих ЛНР погибли 11 июня. Ночью украинский снайпер застрелил стоявшего на посту бойца, после чего диверсанты зашли на позиции республики, где в блиндаже в упор расстреляли еще четверых спящих военнослужащих.

Жители Кировска восприняли трагедию как личную. Ведь у многих здесь мужья, сыновья и братья защищают рубежи республики. Люди нескончаемым потоком несли цветы в память о погибших защитниках.

«Это — крестник мой, я его крестил. Зашли, как ужи, и постреляли ребят сонных в голову. Кто же так делает? Сволочи, а не люди», — говорит крестный одного из погибших.

«Жалко, жалко ребят. У меня сын тоже служит здесь… До боли жалко… Страшно за сына», — поделилась эмоциями одна из жительниц Кировска.

«Мы все — матери, никому так не жалко, как матери. Хотя б один приехал на эту матерь посмотрел из тех крокодилов», — поддерживает ее другая женщина.

Четверых из пяти ребят похоронили на Аллее Славы Кировского кладбища, пятого отвезли в другой город республики, где покоятся его близкие. Буквально в полутора километрах отсюда — линия соприкосновения и те позиции, на которых они в последний раз несли свое боевое дежурство.

«Мы, наши дети и внуки будем помнить о наших парнях, о тех, кто с честью отдал свой долг мужчины, долг воина до конца. И будьте уверены, наш батальон продолжает выполнять боевые задачи, стиснув зубы от боли потерь. Но мы их выполним, будем стоять до полной победы над врагом», — сказал, обращаясь к присутствующим, замкомандира батальона, в котором служили погибшие, Александр Бебешко.

Самому старшему из погибших было 40 лет, самому младшему — 32. Без отцов остались четверо детей.

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лнр народная милиция бойцы
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