Незнание — непригодность, или Когда отрицать невозможно. Колонка Анатолия Вассермана

С президентом Европейской ассоциации политических консультантов Игорем Евгеньевичем Минтусовым я лично встречался всего раз (у общих знакомых), но за его деятельностью слежу давно и внимательно: основатель первой в Российской Федерации политконсультационной компании «Никколо М» много лет был на редкость эффективен и удачлив, так что я хотя и пользовался существенно иными методами консультирования, но всё же старался учитывать его приёмы и опыт.

В последние годы вновь слежу за Минтусовым часто и внимательно. Как публицист черпаю много интересного для себя из бесчисленных ток-шоу. Игоря Евгеньевича туда приглашают охотно. По сути, в качестве одного из либероидных мальчиков для битья: в публичной полемике он оказался весьма слаб. Он по сути повторяет ключевые догматы тоталитарной секты «либералы», близкие к обсуждаемой теме, но не в состоянии указывать логические ошибки или хотя бы пробелы в рассуждениях оппонентов, даже когда они там есть. А уж когда ему напоминают факты, противоречащие его воззрениям, он даже не пытается изворотливо искать таким фактам приемлемую для себя интерпретацию, а просто уверяет, что ему они не известны.

Кстати, он далеко не единственный участник ток-шоу, демонстративно отворачивающийся от неудобных для себя фактов. Насколько я могу судить, либералы грешат этим куда чаще своих оппонентов, но в данном случае я пристрастен: пробыв в данной тоталитарной секте лет пятнадцать и выкарабкавшись из неё тяжелейшими многолетними умственными усилиями, я смотрю на всех, кто в ней ещё остаётся, сверху вниз.

ТАСС / Бобылев Сергей

Но ведь Минтусов — далеко не рядовой член телемассовки! Он по сей день, насколько я наслышан, активно действующий политический консультант и даже политический технолог, то есть разработчик и исполнитель приёмов продвижения своих клиентов на видные места в общественном мнении. Каким же образом он может не знать то, что напрямую входит в сферу его интересов? Если и впрямь не знает — значит, профессионально непригоден (и мне жаль и его клиентов, лишающих себя возможности получить услуги надлежащего уровня, и его коллег, доверяющих руководство собою человеку, утратившему адекватность требованиям своей специальности). Если же знает — то сколь чудовищна сила тоталитарной секты, вынуждающей человека клеветать на себя и подрывать свою профессиональную репутацию, лишь бы не заняться пересмотром её догматов и не попасть (как я к концу двухтысячных) под агрессивную ругань и клевету былых единоверцев!

По счастью, как только я пришёл к выводу о ложности и пагубности большинства либеральных верований, мнение их приверженцев обо мне перестало меня волновать. Надеюсь, Игорь Евгеньевич (да и любой другой, кто ступит на пройденный мною путь) также убедится в справедливости поговорки на идиш «фун а клолэ штарбт мэн нит» — от проклятия не умирают.

Кстати о проклятиях на идиш. У ашкеназов — восточноевропейских евреев, на протяжении нескольких веков говоривших на одном из диалектов немецкого, дополненном множеством слов из языков других народов, тесно общавшихся с евреями, и иврита и удостоенном поэтому особого названия, указывающего на иудейскую религию его носителей — популярны изощрённые проклятия, по большей части начинающиеся как благопожелания. Например, известное мне с детства (на русском, ибо идиш я отродясь не знал, да и мои родители, и немалая часть их поколения если и понимали его, то только благодаря школьному изучению немецкого) «чтоб в твою честь назвали младенца» (у ашкеназов принято называть детей в честь недавно скончавшихся родственников — так, отец моего отца Анатолий Соломонович умер за 3 года и 4 дня до моего рождения) и «чтоб ты жил как лампочка: днём висел, а ночью горел». Или прочитанное мною в словаре (2005 года издания) Иосифа Гури «Благословения и проклятия в идише» — «чтоб твои сыновья радовали своим здоровьем врачей… призывной комиссии» (в имперские времена взаимоотношения евреев с армией были крайне сложны и напряжённы) и «чтоб ты всей своей свадебной трапезой насладился… и последним куском подавился».

Как бы то ни было, желаю и Минтусову, и всем прочим моим былым единоверцам, да и всем остальным: не закрывайте глаза на противоречащее вашим убеждениям — обдумывайте всё новое и не бойтесь изменить своё мнение. И напоминаю тем, кто предпочитает отрицать, а не изучать, древнюю римскую формулу ignorantia non est argumentum: незнание — не довод.