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Мужа Ксении Бородиной застали в компании звезды «Дома-2»

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:47
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной застали в компании звезды «Дома-2»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 15 июня. Муж известной телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров провел время в одной из московских кофеен вместе с участницей проекта «Дом-2» Татой Блюменкранц.

Слухи о проблемах в звездной семье ходят уже не первую неделю. Ведущая телестройки старается не обсуждать с поклонниками личную жизнь, однако намекает — в их семье не все так хорошо. После появления информации о разводе Омарова неоднократно заставали в компании длинноногих красавиц.

Пока одна из самых популярных отечественных ведущих пытается наладить жизнь, воспитывать детей и оправдаться перед фанатами, ее супруг не отличается верностью. Корреспонденты издания StarHit узнали, что 38-летний предприниматель провел время с Блюменкранц в «Кафе 288». Заведение находится в двух шагах от места, где теперь живет Омаров. Пара вела себя прилично, в кафе было много посетителей.

«Курбан ждал спутницу за столиком, при встрече они поцеловались в щеку, Не скажу, что они долго сидели, поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального, типа обнимашек, я не заметила», — рассказала собеседница издания.

Мужа Ксении Бородиной застали в компании звезды «Дома-2»
instagram.com  / @tatablum

Бородина никак не комментирует появляющиеся в Сети слухи. Однако несколько дней назад звезда напугала своих фанатов очередным заявлением. Ведущая «Дома-2» сообщила, что хочет «уйти в тень» от всех проблем.

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дом-2 бородина омаров
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