Мужа Ксении Бородиной застали в компании звезды «Дома-2»

Москва, 15 июня. Муж известной телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров провел время в одной из московских кофеен вместе с участницей проекта «Дом-2» Татой Блюменкранц.

Слухи о проблемах в звездной семье ходят уже не первую неделю. Ведущая телестройки старается не обсуждать с поклонниками личную жизнь, однако намекает — в их семье не все так хорошо. После появления информации о разводе Омарова неоднократно заставали в компании длинноногих красавиц.

Пока одна из самых популярных отечественных ведущих пытается наладить жизнь, воспитывать детей и оправдаться перед фанатами, ее супруг не отличается верностью. Корреспонденты издания StarHit узнали, что 38-летний предприниматель провел время с Блюменкранц в «Кафе 288». Заведение находится в двух шагах от места, где теперь живет Омаров. Пара вела себя прилично, в кафе было много посетителей.

«Курбан ждал спутницу за столиком, при встрече они поцеловались в щеку, Не скажу, что они долго сидели, поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального, типа обнимашек, я не заметила», — рассказала собеседница издания.

instagram.com / @tatablum

Бородина никак не комментирует появляющиеся в Сети слухи. Однако несколько дней назад звезда напугала своих фанатов очередным заявлением. Ведущая «Дома-2» сообщила, что хочет «уйти в тень» от всех проблем.