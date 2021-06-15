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Две девочки сбежали из детского сада в Южно-Сахалинске

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:50
Происшествия
Две девочки сбежали из детского сада в Южно-Сахалинске
 /  Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Южно-Сахалинск, 15 июня. Две юные воспитанницы детского сада сбежали из него во время прогулки. Инцидент произошел в дошкольном учреждении «Полянка».

В поиске девочек, которые решили самостоятельно покинуть территорию детского сада, участвовали сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники департамента образования. Детей обнаружили в районе автозаправочной станции, расположенной в трех километрах от учреждения. В настоящее время в детском саду проводится проверка.

Ранее на Кубани двое детей исчезли при загадочных обстоятельствах. Волонтеры ведут поиски двух братьев-школьников в Апшеронске.

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южно-сахалинск детский сад пропали дети
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