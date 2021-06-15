Две девочки сбежали из детского сада в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 15 июня. Две юные воспитанницы детского сада сбежали из него во время прогулки. Инцидент произошел в дошкольном учреждении «Полянка».

В поиске девочек, которые решили самостоятельно покинуть территорию детского сада, участвовали сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники департамента образования. Детей обнаружили в районе автозаправочной станции, расположенной в трех километрах от учреждения. В настоящее время в детском саду проводится проверка.

Ранее на Кубани двое детей исчезли при загадочных обстоятельствах. Волонтеры ведут поиски двух братьев-школьников в Апшеронске.