Россиянам рассказали, при каких условиях ПЦР-тест на COVID-19 наиболее точен

Москва, 15 июня. Точность ПЦР-теста на наличие коронавируса может зависеть от времени его проведения. Пациентам рекомендуется сдавать его через определенный срок после появления симптомов.

Пациентам с подозрением на коронавирус рекомендуется сдавать тест на третий-пятый день после появления первых симптомов. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал главный врач Центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко Заур Жилоков.

По словам специалиста, проведение тестирования является обязательным для пациентов старше 65 лет и при наличии хронических заболеваний. Также его рекомендуется пройти после посещения массовых мероприятий и возвращения из другой страны.

Жилоков напомнил, что к основным симптомам коронавируса относится повышение температуры тела, заложенность носа и потеря чувства обоняния, вкуса. В ряде случаев (20%) у пациентов могут наблюдаться проблемы с дыханием.

Массовая вакцинация населения позволит России побороть пандемию коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступили представители Роспотребнадзора.