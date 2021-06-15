Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 10:03
10:02
Общество
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
10:00
Происшествия
Взрывной волной от пожара на заправке в Новосибирске выбило около 100 окон в домах
09:58
Происшествия
Житель Ленобласти попал в реанимацию после ДТП с лосем
09:54
Шоу-бизнес
Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
09:54
Наука
Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США
09:53
Политика
Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне
09:51
Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
09:48
Общество
Внук королевы Елизаветы II официально развелся
09:47
Технологии
Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim
09:46
Политика
Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США
Все новости

Россиянам рассказали, при каких условиях ПЦР-тест на COVID-19 наиболее точен

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:51
Общество
Россиянам рассказали, при каких условиях ПЦР-тест на COVID-19 наиболее точен
pixabay.com

Москва, 15 июня. Точность ПЦР-теста на наличие коронавируса может зависеть от времени его проведения. Пациентам рекомендуется сдавать его через определенный срок после появления симптомов.

Пациентам с подозрением на коронавирус рекомендуется сдавать тест на третий-пятый день после появления первых симптомов. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал главный врач Центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко Заур Жилоков.

По словам специалиста, проведение тестирования является обязательным для пациентов старше 65 лет и при наличии хронических заболеваний. Также его рекомендуется пройти после посещения массовых мероприятий и возвращения из другой страны.

Жилоков напомнил, что к основным симптомам коронавируса относится повышение температуры тела, заложенность носа и потеря чувства обоняния, вкуса. В ряде случаев (20%) у пациентов могут наблюдаться проблемы с дыханием.

Массовая вакцинация населения позволит России побороть пандемию коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступили представители Роспотребнадзора.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам рассказали, при каких условиях ПЦР-тест на COVID-19 наиболее точен
тест рекомендации коронавирус ПЦР
Комментировать
Эксклюзив
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 116554 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 67797 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 48755 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47133 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43294 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru