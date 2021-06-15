Губерниев объяснил вызвавший истерику у Бузовой вопрос о коньяке

Москва, 15 июня. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не хотел оскорбить телеведущую Ольгу Бузову, которая устроила истерику в прямом эфире из-за вопроса о коньяке по утрам.

Губерниев объяснил, что задавал вопросы исключительно о театре и футболе. Недавно Бузова сыграла на сцене МХАТа имени Горького, который, по словам комментатора, всегда был связан с футболом.

«Я надеялся на иронию Бузовой и не ожидал, что невинный вопрос про Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у гостьи нашего эфира. Оля, не обижайся. Ты очень стойко держалась в эфире. Спасибо тебе, что поддерживаешь футбол и театр», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Он попросил прощения у 35-летней звезды за свое поведение и подчеркнул, что не хотел ее оскорблять.

Артистка пришла на программу «Все на матч» и высказала слова поддержки сборной России на Евро-2020. Губерниев задал певице вопрос, на которой та не ответила, а затем спросил, пьет ли она коньяк по утрам. После этих слов Бузова расплакалась, но продолжила отвечать на вопросы журналистов.