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После пожара на АЗС в Новосибирске задержали директора заправки

Происшествия
После пожара на АЗС в Новосибирске задержали директора заправки
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 15 июня. Директор горевшей накануне новосибирской заправки задержан по делу о пожаре, сообщили в СК.

На допросе мужчина сказал, что ничего не знал о технической составляющей заправки. Он уточнил, что осуществлял только общее руководство.

Огонь охватил заправку рядом с Гусинобродским шоссе. Пожар начался после мощного взрыва, к которому привело нарушение правил эксплуатации. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек.

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пожар новосибирск заправка
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