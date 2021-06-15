После пожара на АЗС в Новосибирске задержали директора заправки

Новосибирск, 15 июня. Директор горевшей накануне новосибирской заправки задержан по делу о пожаре, сообщили в СК.

На допросе мужчина сказал, что ничего не знал о технической составляющей заправки. Он уточнил, что осуществлял только общее руководство.

Огонь охватил заправку рядом с Гусинобродским шоссе. Пожар начался после мощного взрыва, к которому привело нарушение правил эксплуатации. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек.