Валентин Смирнитский назвал причину расставания с первой женой

Москва, 15 июня. Актер Валентин Смирнитский прожил с первой женой Людмилой Пашковой три года. Но брак у них распался из-за разных графиков.

Первая супруга Смирнитского училась в театральном на одном курсе с Никитой Михалковым. Пашкова была немного младше возлюбленного, но это ничуть не смущало их.

После завершения учебы артисты были распределены по театрам. Смирнитский ушел служить в Театр Ленинского комсомола, а Пашкова — в Малый театр.

Достаточно быстро супругам стало понятно, что долгой их семейная жизнь не будет. В итоге так и вышло, пишет Teleprogramma.pro.

«У нас были разные графики. Мы виделись даже нечасто, — назвал причину расставания с первой возлюбленной звезда фильма «Отцы и деды» в эфире программы «Судьба человека». — Быстро стало ясно, что у нас не сложится. Ее родители нормально отнеслись к нашему расставанию».

Валентин Смирнитский был женат четыре раза. Последняя его супруга Лидия Рябцева, они в браке с 2004 года.

О семейной жизни многие звезды открыто говорят, но не телеведущая Ксения Бородина. Поклонники теледивы переживают за ее брак, но знаменитость молчит и признается, что пока не пришло время комментировать отношения в семье.