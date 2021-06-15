Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 10:03
10:02
Общество
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
10:00
Происшествия
Взрывной волной от пожара на заправке в Новосибирске выбило около 100 окон в домах
09:58
Происшествия
Житель Ленобласти попал в реанимацию после ДТП с лосем
09:54
Шоу-бизнес
Актер Валентин Смирнитский раскрыл детали романа с Марианной Вертинской
09:54
Наука
Повышающий работоспособность электроприбор разработали в США
09:53
Политика
Кедми объяснил, почему решение России вернуться на Кубу вызвало переполох в Пентагоне
09:51
Экономика
Россиянам предложили выплачивать пособия для борьбы с подорожанием продуктов
09:48
Общество
Внук королевы Елизаветы II официально развелся
09:47
Технологии
Студия Bethesda представила космического преемника Skyrim
09:46
Политика
Помощник президента Ушаков раскрыл подробности подготовки к саммиту Россия — США
Все новости

Валентин Смирнитский назвал причину расставания с первой женой

Шоу-бизнес
Валентин Смирнитский назвал причину расставания с первой женой
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 15 июня. Актер Валентин Смирнитский прожил с первой женой Людмилой Пашковой три года. Но брак у них распался из-за разных графиков.

Первая супруга Смирнитского училась в театральном на одном курсе с Никитой Михалковым. Пашкова была немного младше возлюбленного, но это ничуть не смущало их.

После завершения учебы артисты были распределены по театрам. Смирнитский ушел служить в Театр Ленинского комсомола, а Пашкова — в Малый театр.

Достаточно быстро супругам стало понятно, что долгой их семейная жизнь не будет. В итоге так и вышло, пишет Teleprogramma.pro.

«У нас были разные графики. Мы виделись даже нечасто, — назвал причину расставания с первой возлюбленной звезда фильма «Отцы и деды» в эфире программы «Судьба человека». — Быстро стало ясно, что у нас не сложится. Ее родители нормально отнеслись к нашему расставанию».

Валентин Смирнитский был женат четыре раза. Последняя его супруга Лидия Рябцева, они в браке с 2004 года.

О семейной жизни многие звезды открыто говорят, но не телеведущая Ксения Бородина. Поклонники теледивы переживают за ее брак, но знаменитость молчит и признается, что пока не пришло время комментировать отношения в семье.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Валентин Смирнитский назвал причину расставания с первой женой
развод личная жизнь смирнитский
Комментировать
Эксклюзив
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
Астролог рассказала, почему на текущей неделе нужно быть терпимее к близким
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 116554 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 67797 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 48755 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 47133 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 43294 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru