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В России к 2022 году может появиться скрининг новорожденных на наличие СМА

Общество
В России к 2022 году может появиться скрининг новорожденных на наличие СМА
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 июня. Скрининг новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии могут начать делать в России уже к 2022 году.

Поручение поступило от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также будущим матерям будут проводить пренатальные исследования на врожденные и наследственные болезни.

До этого сообщалось, что коронавирусная инфекция может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Это редкое неврологическое заболевание, при котором нарушается чувствительность конечностей и появляется мышечная слабость. Антитела, которые возникают в организме после коронавируса, похожи на те, что вызывают аутоиммунные болезни кожи и сердечно-сосудистой системы.

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