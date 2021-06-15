Женщина погибла при пожаре на углеобогатительной фабрике в Кузбассе

Кемерово, 15 июня. Сотрудница обогатительной фабрики «Березовская», где произошел пожар, не смогла выбраться из горящего здания и погибла.

Прибывшие на место медики не смогли реанимировать женщину, сообщили в министерстве угольной промышленности Кузбасса. Врачи скорой помощи констатировали ее смерть, передает сайт 360tv.ru.

Пожар удалось локализовать, на месте от МЧС работают более 70 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По предварительным данным, произошло возгорание реагента в основном цеху обогащения.