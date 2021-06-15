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ВМС США развернули ударную авианосную группу в Южно-Китайском море

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:46
Армия
ВМС США развернули ударную авианосную группу в Южно-Китайском море
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Вашингтон, 15 июня. Ударная авианосная группа Военно-морских сил США зашла в Южно-Китайское море, сообщила пресс-служба 7-го флота Соединенных Штатов.

Группа возглавляется атомным авианосцем Ronald Reagan. ВМС США впервые развернули эту группировку в Южно-Китайском море в 2021 году. Отмечается, что корабли намерены осуществлять задачи по обеспечению безопасности в этой акватории.

При этом не исключено, что развертывание авианосной группы неподалеку от островов, которые подконтрольны Китаю, спровоцирует протест Пекина. В КНР такие действия ВМС США расцениваются в качестве провокационных, передает сайт 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ начали операции наблюдения за британским эсминцем «Дефендер» в Черном море. Также российский флот взял на сопровождение нидерландский фрегат «Эвертон» в этом же регионе.

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