ВМС США развернули ударную авианосную группу в Южно-Китайском море

Вашингтон, 15 июня. Ударная авианосная группа Военно-морских сил США зашла в Южно-Китайское море, сообщила пресс-служба 7-го флота Соединенных Штатов.

Группа возглавляется атомным авианосцем Ronald Reagan. ВМС США впервые развернули эту группировку в Южно-Китайском море в 2021 году. Отмечается, что корабли намерены осуществлять задачи по обеспечению безопасности в этой акватории.

При этом не исключено, что развертывание авианосной группы неподалеку от островов, которые подконтрольны Китаю, спровоцирует протест Пекина. В КНР такие действия ВМС США расцениваются в качестве провокационных, передает сайт 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ начали операции наблюдения за британским эсминцем «Дефендер» в Черном море. Также российский флот взял на сопровождение нидерландский фрегат «Эвертон» в этом же регионе.