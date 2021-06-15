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Вассерман: Титов против рынка — защитник бизнеса не замечает его клиентов

Экономика
Вассерман: Титов против рынка — защитник бизнеса не замечает его клиентов
Global Look Press  /  Olga Sokolova / Pravda Komsomolskaya

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Юрьевич Титов недавно предложил запретить продажу бытовых самогонных аппаратов. Мол, далеко не все ограничиваются производством для собственных нужд — многие гонят на продажу, чем подрывают алкогольный рынок.

Одна из групп компаний, принадлежащих Титову (как главному акционеру: он в качестве государственного служащего не вправе напрямую вмешиваться в управление коммерческими структурами), владеет, помимо прочего, легендарным — существующим ещё с 1870‑го — производством шампанских вин у впадения реки Дюрсо в озеро Абрау, да ещё и по меньшей мере одним французским шампанским производством (до принятия закона, позволяющего называть российскими винами только произведенные на территории РФ из винограда, выращенного на той же территории, ходили упорные слухи, что под маркой «Абрау-Дюрсо» разливается ещё и продукция, полученная дображиванием виноматериалов, завезенных из Франции, а то и из Италии). Но самогон явно не конкурент шампанскому. Поэтому полагаю, что слова Титова продиктованы не личными коммерческими соображениями, а честным стремлением защитить интересы коллег-спиртоделов.

Они, впрочем, не слишком страдают. Дистилляты — включая самогон — по вкусу заметно отличаются и друг от друга, и от ректификатов, очищаемых не только перегонкой (в том числе многократной), но и поглощением примесей дополнительными способами (так, классическая русская водка делается из спирта, пропущенного через активированный уголь, где практически всё посложнее этилового спирта прилипает к громадной поверхности бесчисленных мельчайших пор). Поэтому заменить водку самогоном могут либо те, кому водка не особо нравится (и они её почти не покупают), либо те, кому, по поговорке, «хоть водка, хоть бензин — лишь бы горело» (а таких, по счастью, не слишком много).

Самогон на Руси всегда умели гнать
flickr.com  / 

Но использованная Титовым формулировка — по меньшей мере странная. Похоже, он понимает под рынком только те десятки предприятий, что производят спирт и водку (да ещё настойки, наливки и прочие спиртосодержащие смеси: из самогона они получаются, как правило, не хуже, чем из водки). Но ведь многочисленные кустарные производители того же самогона — тоже участники рынка. Их в нашей стране, вероятно, куда больше, чем сотрудников больших алкогольных предприятий. Что, их интересы и права не подлежат защите?

Более того, рынок — не только производители, но и потребители. Все теории рынка красочно рассказывают о взаимосогласовании противостоящих интересов этих двух групп. И особо напирают на желательность изобилия представителей каждой из них, чтобы конкуренция в них вынуждала их искать наилучшие способы обеспечить возможности производителей и желания потребителей. Предложение Титова противоречит той теории, что сам же он (и его единоверцы по тоталитарной секте «либералы») провозглашает единственно верной.

Это, впрочем, не удивительно: воззрения данной секты не только во многом не стыкуются с реальностью, но и внутренне противоречивы. Поэтому можно при желании выбрать из них то, что в данный момент представляется выгоднее. В чём именно усмотрел Титов свою выгоду — гадать не берусь. Но скорее всего для него своя тусовка ближе к телу, и поддержать крупных производителей в ущерб мелким для него естественно.

Не сомневаюсь, что права предпринимателей сопоставимого с Борисом Юрьевичем размаха (его состояние уже лет пятнадцать назад перевалило за миллиард долларов) он защищает всерьёз и надёжно. Но мы должны помнить: права есть не только у миллиардеров.

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Все новости / Экономика / Вассерман: Титов против рынка — защитник бизнеса не замечает его клиентов
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