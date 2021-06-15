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В бундестаге назвали чушью инициативу Украины «обменять» запуск «СП-2» на Крым

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:42
Политика
В бундестаге назвали чушью инициативу Украины «обменять» запуск «СП-2» на Крым
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 15 июня. Предложение Киева «обменять» запуск газопровода «Северный поток — 2» на Крымский полуостров является чушью, заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт.

Он уточнил, что предложение украинской стороны не имеет никакого коммерческого и морального смысла. Также депутат назвал идею Киева полным абсурдом и чистым популизмом. По его словам, проект Германии нужен больше, чем Российской Федерации.

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам», — подчеркнул Гердт.

Политик объяснил, что Россия может развернуть газ в Китай и существовать дальше, а Германия же «поставит на колени» всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ.

Ранее сообщалось, что в Киеве рассмотрят возможность отмены свободной экономической зоны «Крым». Верховная рада Украины уже приступила к разработке такого проекта закона.

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украина крым германия
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