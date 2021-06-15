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Самолеты Ту-142М3 присоединились к учениям ВМФ РФ в Тихом океане

Армия
Самолеты Ту-142М3 присоединились к учениям ВМФ РФ в Тихом океане
wikipedia.org  /  Public Domain

Петропавловск-Камчатский, 15 июня. Три дальних противолодочных самолета Ту-142М3 совершили перелет с Камчатки в центральную часть Тихого океана, преодолев порядка пяти тысяч километров, сообщило Минобороны РФ.

Самолеты вылетели с аэродрома Елизово на Камчатке и направились в район проведения учений Тихоокеанского флота России. Выполнив поставленные задачи, самолеты вернулись в пункты базирования.

Как отмечают в оборонном ведомстве, Ту-142М3 провели в воздухе 12 часов. В ближней зоне их сопровождали перехватчики МиГ-31БМ.

Ранее сообщалось, что корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в рамках учений в Тихом океане. Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ отметил, что корабли и суда вспомогательного флота составили основу группировки. Корабельные тактические группы прошли от районов несения дежурства и мест базирования четыре тысячи километров.

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россия вмф рф ту-142
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