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По меньшей мере шесть человек сгорели заживо при пожаре в центральном Вьетнаме

Происшествия
По меньшей мере шесть человек сгорели заживо при пожаре в центральном Вьетнаме
pixabay.com

Ханой, 15 июня. Порядка шести человек стали жертвами крупного пожара, вспыхнувшего в трехэтажном доме в городе Винь, передают местные СМИ.

Здание находится в административном центре вьетнамской провинции Нгуан. Ранее оно сдавалось под частное жилье и офисы. На первом этаже также размещалось кафе, закрытое из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Огонь быстро распространился по зданию. Для ликвидации последствий ЧП использовали спецтехнику, а также привлекли 100 пожарных и военнослужащих. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Крупный пожар вспыхнул на АЗС в Новосибирске, пострадавшими стали несколько десятков человек, сообщал сайт 360tv.ru. Причиной ЧП стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

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пожар жертвы вьетнам
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