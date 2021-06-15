Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC впервые за три года. Интервью было опубликовано 14 июня. Глава государства, в частности, ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, финансировании оппозиции и обмане со стороны НАТО. Напомним, представители альянса на словах обещали Михаилу Горбачеву не расширяться на Восток, но обманули.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» во вторник, 15 июня, в 15:00, эксперты проанализируют высказывания российского президента и расскажут о международной реакции на него.

Напомним, интервью прошло в преддверии встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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