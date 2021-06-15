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Что Владимир Путин сказал американским СМИ

  /   Обновлено: 15 июня 2021 09:29
Политика
Что Владимир Путин сказал американским СМИ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC впервые за три года. Интервью было опубликовано 14 июня. Глава государства, в частности, ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, финансировании оппозиции и обмане со стороны НАТО. Напомним, представители альянса на словах обещали Михаилу Горбачеву не расширяться на Восток, но обманули.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» во вторник, 15 июня, в 15:00, эксперты проанализируют высказывания российского президента и расскажут о международной реакции на него.

Напомним, интервью прошло в преддверии встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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